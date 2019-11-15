Поиск

В "Шереметьево" прибывший из Минска самолет задел другой лайнер

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Пассажирский Airbus A-320, маневрируя после посадки в московском аэропорту "Шереметьево", задел крылом другой лайнер, никто не пострадал, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"При заруливании на стоянку для высадки пассажиров A-320, прилетевший из Минска, задел крылом другой самолет - A-321", - сказал источник. Все прибывшие пассажиры благополучно покинули борт, добавил собеседник агентства.

Похожий инцидент произошел в "Шереметьево" в начале сентября. Тогда самолет, который готовился к вылету в Пекин, столкнулся с другим воздушным судном, на борту которого не было пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.

Шереметьево Москва Минск Airbus A-320

Новости по теме

Новости

К горящему складу на площади трех вокзалов в Москве направили пожарный поезд

К горящему складу на площади трех вокзалов в Москве направили пожарный поезд

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна

Адвокаты назвали судью, из-за угроз которому возбудили уголовное дело

Адвокаты назвали судью, из-за угроз которому возбудили уголовное дело

По делу об угрозах убийством судье Мосгорсуда задержан третий подозреваемый

СКР попросил арестовать фигуранта дела об угрозах в адрес московского судьи

В Москве с начала года под госзащиту взяли 16 судей

Выпавшая из окна мать с детьми в Москве перед происшествием вызвала скорую

Выпавшая из окна мать с детьми в Москве перед происшествием вызвала скорую

В Москве предотвращено убийство женщины по заказу ее сына из-за квартиры

В Москве предотвращено убийство женщины по заказу ее сына из-за квартиры
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Следствие засекретило все материалы "дела Голунова"

Следствие засекретило все материалы "дела Голунова"

Репертуар закрывающегося "Соловья" перенесут в кинотеатры сети "Каро"

Репертуар закрывающегося "Соловья" перенесут в кинотеатры сети "Каро"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');