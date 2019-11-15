В "Шереметьево" прибывший из Минска самолет задел другой лайнер

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Пассажирский Airbus A-320, маневрируя после посадки в московском аэропорту "Шереметьево", задел крылом другой лайнер, никто не пострадал, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"При заруливании на стоянку для высадки пассажиров A-320, прилетевший из Минска, задел крылом другой самолет - A-321", - сказал источник. Все прибывшие пассажиры благополучно покинули борт, добавил собеседник агентства.

Похожий инцидент произошел в "Шереметьево" в начале сентября. Тогда самолет, который готовился к вылету в Пекин, столкнулся с другим воздушным судном, на борту которого не было пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.