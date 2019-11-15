Пьяный житель Подмосковья в трамвае избил беременную пассажирку

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В Москве в трамвае пассажир избил беременную женщину до потери сознания. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета. Пострадавшей потребовалась госпитализация.

По факту уголовное дело о побоях возбудила полиция. В СК попросили прокуратуру передать расследование в Главное следственное управление СК по Москве.

Инцидент произошел в Свиблове, сообщила пресс-служба ГУ МВД Москвы. Полиция опубликовала видеозапись инцидента, которую сделала камера в трамвае. На записи видно, что мужчина и женщина сидели рядом, женщина встала с места у окна и стала проходить мимо мужчины к выходу, он начал ее толкать, завязалась потасовка. Когда дравшихся начали растаскивать другие пассажиры, женщине стало плохо и она упала.

Полиция установила, что мужчина был пьян и начал бить женщину беспричинно.

Подозреваемого задержали. Это оказался 41-летний житель Подмосковья. Он отпущен под подписку о невыезде.