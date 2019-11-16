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Ребенок погиб при пожаре в московской квартире

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Пожар в квартире на севере Москвы унес жизнь ребенка, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе столичного главка МЧС.

Как рассказали в пресс-службе, сообщение о пожаре поступило по адресу Дмитровское шоссе, дом 25, корпус 1. Загорелись личные вещи и мебель в квартире на 8 этаже девятиэтажного жилого дома на общей площади около 8 кв.м, наблюдалось сильное задымление, отметили в МЧС.

Возгорание было полностью ликвидировано.

В свою очередь, представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова сообщила "Интерфаксу", что следователи начали доследственную проверку по факту гибели ребенка в пожаре на севере Москвы.

Москва

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