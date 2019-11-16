Водитель из Мытищ в ходе конфликта насмерть ударил ножом пешехода

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В субботу в подмосковных Мытищах водитель ударил пешехода ножом в шею, в результате чего пострадавший скончался.

В пресс-службе регионального главка полиции сообщили "Интерфаксу", что полицейские задержали подозреваемого в убийстве. Там уточнили, что инцидент произошел на улице Коминтерна.

По данному факту Главное следственное управление Следственного Комитета (СК) России по Московской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщила представитель ведомства Ольга Врадий.

"16 ноября 2019 года днём в городском округе Мытищи на проезжей части дороги между 68-летним водителем автомашины и 43-летним пешеходом произошёл конфликт. В результате водитель нанёс пешеходу удар ножом в шею. От полученного ранения мужчина скончался", - рассказала она.

Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.