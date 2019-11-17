В Одинцово три человека умерли после распития неизвестной жидкости

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Трое жителей подмосковной деревни Часцы погибли после распития неизвестной жидкости, сообщает в воскресенье пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

Как рассказали в пресс-службе, в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в общежитии деревни Часцы Одинцовского городского округа обнаружены тела двух мужчин 1964 и 1963 годов рождения. Кроме того, из указанного общежития в городскую больницу были доставлены трое мужчин 1960, 1983 и 1993 годов рождения, один из которых скончался при оказании медицинской помощи, отметили в СК.

По данным следствия, накануне мужчины нашли на мусорной свалке бутылку с неустановленной жидкостью, которую употребили.

Было организовано проведение доследственной проверки. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти людей. Бутылка с неизвестной жидкостью изъята, содержимое направлено на химическую экспертизу.