Доля свободных офисов в Москве опустилась до минимума с 2008 года

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - По итогам третьего квартала 2019 года доля вакантных площадей в офисных зданиях Москвы достигла минимальных значений с 2008 года, говорится в исследовании компании Colliers International.

По данным экспертов, в третьем квартале доля пустующих офисных помещений класса А составила 9,4%, что в абсолютном значении соответствует 406 тыс. кв.м. С начала 2019 года доля свободных площадей сократилась на 2,9 п.п.

В офисах класса В+/- доля вакантных площадей с начала года снизилась на 2,1 п.п. и по итогам третьего квартала составила 5,6%, что соответствует 790 тыс. кв.м. Согласно обзору, это минимальные объемы свободного предложения с 2008 года как в классе А, так и в классе В+/-.

По прогнозам Colliers, в классе А cреднерыночный показатель доли свободных площадей к концу 2019 года достигнет 8,5%, в классе В+ - 5%.

"С начала 2019 года в эксплуатацию было введено 226,6 тыс. кв.м офисных площадей, что практически в два раза превышает объем всех введенных в прошлом году площадей. К концу года ожидается, что совокупный объем ввода бизнес-центров в 2019 году вырастет в три раза по сравнению с 2018 годом и составит более 400 тыс. кв.м. Несмотря на ускорение роста объемов нового строительства, показатель еще остается на низком уровне по сравнению с докризисными годами, когда среднегодовой прирост новых офисных площадей составлял 700-800 тыс. кв.м", - отмечает управляющий партнер Colliers International Николай Казанский.

Казанский добавил, что спрос на офисные площади остается "на стабильно высоком уровне, сопоставимом со значениями до 2014 года, уже в течение последних трех лет". "Совокупность всех этих факторов существенно влияет на динамику доли свободного предложения", - отметил эксперт.