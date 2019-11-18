Поиск

СК начал проверку жалобы на незаконный мусорный полигон в Мытищах

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Подмосковные следователи проверят жалобы жителей Мытищинского района на организацию мусорного полигона на берегу Учинского водохранилища, снабжающего водой Москву, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

"В Мытищинском городском округе проводится проверка по информации СМИ об организации мусорного полигона на берегу Учинского водохранилища", - сказала Врадий в понедельник "Интерфаксу".

По ее словам, СМИ сообщают, что на территории природоохранной зоны Учинского водохранилища организован незаконный мусорный полигон.

"Местные жители жалуются на невыносимый запах и вереницу самосвалов с бытовыми и строительными отходами, которые сбрасываются на берегу водохранилища, снабжающего водой в том числе и Москву. Отмечается, что отходы завозятся ночью и сразу закапывают в грунт на территории водоохраной зоны", - сказала Врадий.

Она отметила, что по результатам проверки будет решаться вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела.

Подмосковье

Новости

Три станции "красной" ветки метро в Москве изменят график работы до конца ноября

Руководитель УВД на московском метрополитене написал рапорт об отставке

Автомобилист въехал в здание в Москве, два человека погибли

Москвичей предупредили об аномально высоком давлении

Москвичей предупредили об аномально высоком давлении

Синоптики пообещали москвичам мороз с четверга

Синоптики пообещали москвичам мороз с четверга

Водитель из Мытищ в ходе конфликта зарезал пешехода

В "Шереметьево" прибывший из Минска самолет задел другой лайнер

К горящему складу на площади трех вокзалов в Москве направили пожарный поезд

К горящему складу на площади трех вокзалов в Москве направили пожарный поезд

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна

Адвокаты назвали судью, из-за угроз которому возбудили уголовное дело

Адвокаты назвали судью, из-за угроз которому возбудили уголовное дело
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');