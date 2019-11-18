СК начал проверку жалобы на незаконный мусорный полигон в Мытищах

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Подмосковные следователи проверят жалобы жителей Мытищинского района на организацию мусорного полигона на берегу Учинского водохранилища, снабжающего водой Москву, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

"В Мытищинском городском округе проводится проверка по информации СМИ об организации мусорного полигона на берегу Учинского водохранилища", - сказала Врадий в понедельник "Интерфаксу".

По ее словам, СМИ сообщают, что на территории природоохранной зоны Учинского водохранилища организован незаконный мусорный полигон.

"Местные жители жалуются на невыносимый запах и вереницу самосвалов с бытовыми и строительными отходами, которые сбрасываются на берегу водохранилища, снабжающего водой в том числе и Москву. Отмечается, что отходы завозятся ночью и сразу закапывают в грунт на территории водоохраной зоны", - сказала Врадий.

Она отметила, что по результатам проверки будет решаться вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела.