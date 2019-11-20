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В Подмосковье арестовали подозреваемых в убийстве москвича из-за долга

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали двоих подозреваемых в убийстве 40-летнего москвича в апреле 2019 года, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что в апреле потерпевший на своем автомобиле выехал из Москвы в сторону области и не вернулся. Через четыре дня его машину обнаружили в деревне Ивашево Богородского городского округа Подмосковья. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве.

В ходе расследования дела при помощи бойцов Росгвардии в подмосковной деревне Аксёно-Бутырки в частном доме был задержан местный житель, ранее судимый за убийство и разбой, сообщила представитель МВД.

При обыске в доме были обнаружены ключи от автомобиля потерпевшего и его планшет. Кроме того, были изъяты три незарегистрированных охотничьих гладкоствольных ружья, два нарезных карабина, газовый и травматический пистолеты, приспособление для стрельбы мелкокалиберными патронами в форме ручки, а также наркотики. Изъятое оружие направлено на комплексную экспертизу, отметила Волк.

По ее словам, тело пропавшего москвича нашли в теплице, расположенной рядом с домом. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, злоумышленники нанесли мужчине смертельное ножевое ранение в грудь, добавила Волк.

Предполагаемый соучастник убийства был задержан в ноябре в Тульской области. По одной из версий, подозреваемые пошли на преступление, потому что были должны денег потерпевшему, пояснила представитель МВД.

Судом заключил фигурантов дела под стражу. Расследование продолжается, резюмировала Волк.

Ирина Волк Москва Московская область

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