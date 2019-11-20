В Подмосковье арестовали подозреваемых в убийстве москвича из-за долга

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали двоих подозреваемых в убийстве 40-летнего москвича в апреле 2019 года, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что в апреле потерпевший на своем автомобиле выехал из Москвы в сторону области и не вернулся. Через четыре дня его машину обнаружили в деревне Ивашево Богородского городского округа Подмосковья. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве.

В ходе расследования дела при помощи бойцов Росгвардии в подмосковной деревне Аксёно-Бутырки в частном доме был задержан местный житель, ранее судимый за убийство и разбой, сообщила представитель МВД.

При обыске в доме были обнаружены ключи от автомобиля потерпевшего и его планшет. Кроме того, были изъяты три незарегистрированных охотничьих гладкоствольных ружья, два нарезных карабина, газовый и травматический пистолеты, приспособление для стрельбы мелкокалиберными патронами в форме ручки, а также наркотики. Изъятое оружие направлено на комплексную экспертизу, отметила Волк.

По ее словам, тело пропавшего москвича нашли в теплице, расположенной рядом с домом. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, злоумышленники нанесли мужчине смертельное ножевое ранение в грудь, добавила Волк.

Предполагаемый соучастник убийства был задержан в ноябре в Тульской области. По одной из версий, подозреваемые пошли на преступление, потому что были должны денег потерпевшему, пояснила представитель МВД.

Судом заключил фигурантов дела под стражу. Расследование продолжается, резюмировала Волк.