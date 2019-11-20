Мужчина спрыгнул на рельсы метро на станции "Баррикадная" в Москве

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Полицейские задержали мужчину, спрыгнувшего с платформы на Таганско-Краснопресненской линии метро в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УВД на московском метрополитене.

По данным пресс-службы, мужчина прыгнул на жесткий путь на станции метро "Баррикадная" примерно в 19:20. В отсутствии электропоезда дежуривший на станции полицейский помог пассажиру подняться.

После этого мужчину доставили в комнату полиции для разбирательства.