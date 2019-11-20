Поиск

Мужчина спрыгнул на рельсы метро на станции "Баррикадная" в Москве

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Полицейские задержали мужчину, спрыгнувшего с платформы на Таганско-Краснопресненской линии метро в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УВД на московском метрополитене.

По данным пресс-службы, мужчина прыгнул на жесткий путь на станции метро "Баррикадная" примерно в 19:20. В отсутствии электропоезда дежуривший на станции полицейский помог пассажиру подняться.

После этого мужчину доставили в комнату полиции для разбирательства.

Москва метро

Новости

Ночь на 21 ноября станет самой морозной в Москве с начала осени

Ночь на 21 ноября станет самой морозной в Москве с начала осени

Владельцы "Тройки" с 20 ноября смогут бесплатно пересаживаться между метро, МЦД и МЦК

Владельцы "Тройки" с 20 ноября смогут бесплатно пересаживаться между метро, МЦД и МЦК

Защита сестер Хачатурян попросила прекратить дело либо рассмотреть его присяжными

Защита сестер Хачатурян попросила прекратить дело либо рассмотреть его присяжными

Артисты МХАТ им. Горького поддержали Прилепина и попросили защитить театр от клеветы

Артисты МХАТ им. Горького поддержали Прилепина и попросили защитить театр от клеветы

"Ласточки" начнут ходить между Киевским вокзалом и аэропортом "Внуково"

Михалков попросил мэрию Москвы выкупить киноцентр "Соловей"

Михалков попросил мэрию Москвы выкупить киноцентр "Соловей"

Капитана спецназа ФСБ жестоко избили в центре Москвы

Актер Юрий Соломин госпитализирован в Москве

Актер Юрий Соломин госпитализирован в Москве

Три станции красной ветки метро в Москве изменят график работы до конца ноября

Руководитель УВД на московском метрополитене написал рапорт об отставке

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');