Эксперты насчитали в Подмосковье около ста брошенных поселков

Риск опустения существует больше чем для половины поселков региона

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В Московской области сейчас около ста брошенных поселков, подсчитали эксперты "Инком-Недвижимости". Треть из этих поселков пустует больше пяти лет, шансы на их возрождение минимальны, считают специалисты.

Поселки могли опустеть из-за физического устаревания или юридических проблем, банкротства девелопера или неудачной концепции застройки.

Брошенные поселки встречаются на разных направлениях и на разном расстоянии от Москвы, но чаще встречаются на расстоянии более 50 км от столицы.

В зоне риска находится почти половина поселков в сельской местности Подмосковья, они уже сейчас полузаброшены, предупредили в "Инком Недвижимости". Они находится в полузаброшенном состоянии. По мнению специалистов компании, восемь из десяти поселков на загородном рынке Подмосковья может ожидать подобная участь.