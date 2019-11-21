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В Москве "заминировали" колледжи и вузы силовых ведомств

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В Москве проверяют анонимные угрозы о бомбах, заложенных в учебных заведениях, в основном, это колледжи и вузы правоохранительно-силового блока, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Учащихся и сотрудников отовсюду эвакуировали, здания проверяют кинологи с собаками.

Он назвал, в частности, Технический пожарно-спасательный колледж им. Героя России В.М. Максимчука, Колледж полиции, Пожарный колледж N57, а также два корпуса Московского финансово-юридического университета на в Котловке и на Южнопортовом.

Также "заминированы" Кадетский корпус полиции на улице Маршала Тухачевского и школа № 45 им. Л.И. Мильграма.

Москва МЧС МВД

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