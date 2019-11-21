Полиция проверит анонимное сообщение о минировании рынка "Фуд Сити" в Москве

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Волна анонимных сообщений о "минировании", начавшаяся в Москве утром в четверг, затронула еще несколько крупных объектов города, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"В настоящее время проверяются сигналы о якобы заложенных взрывных устройствах на агрорынке "Фуд Сити" на Калужском шоссе, нескольких корпусах МФЮА на Варшавском шоссе, и одном из объектов на улице Введенского на юго-западе Москвы", - рассказал собеседник агентства.

Он напомнил, что в утренние часы четверга проводилась эвакуация из нескольких столичных колледжей из-за поступивших анонимных угроз.

"Для проверки сигналов была произведена эвакуация порядка 3 тыс. человек", - добавил источник "Интерфакса".

Как сообщалось, в четверг в Москве эвакуировали несколько тысяч человек из шести колледжей из-за угрозы взрыва.