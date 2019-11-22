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Boeing из Махачкалы повредил шасси после посадки в Москве

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - У пассажирского Boeing авиакомпании "ЮТэйр" возникли проблемы с шасси после посадки в столичном аэропорту "Внуково", сообщил "Интерфаксу" информированный источник в пятницу.

"Самолет Boeing прилетел во "Внуково" из Махачкалы. Посадка прошла штатно. При рулении у самолета возникли проблемы с шасси", - сказал собеседник агентства.

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, отметил источник. Проводится буксировка самолета на стоянку.

Тем временем, в пресс-службе "ЮТэйр" "Интерфаксу" подтвердили факт инцидента - у самолета поврежден пневматик на левой стойке шасси.

"Посадка благополучная, в штатном режиме. Пассажиры и экипаж в порядке. Борт отбуксировали на стоянку, будет производиться высадка пассажиров", - сказали в пресс-службе.

Махачкала Москва Внуково ЮТэйр Boeing

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