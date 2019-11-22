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Большой театр вдвое увеличил доходы от продажи билетов за пять лет

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Доходы Государственного академического Большого театра от реализации билетов за 2019 год составили 2,8 млрд рублей, сообщил гендиректор театра Владимир Урин во время Speakers Night в Сколково.

"Когда я пришёл в Большой театр, он от реализации билетов зарабатывал 1,4 млрд. Это было в 2014 году, первый год, когда я работал полностью. Сегодня Большой театр зарабатывает только от реализации билетов 2,8 млрд", - сказал Урин.

Он отметил, что предельная цена на билеты за пять лет не поднималась, и составляет от 100 рублей до 15 тысяч рублей на "значимые спектакли". Говоря о ценообразовании в театре, Урин согласился с тем, что "билеты на ряд спектаклей стоят достаточно дорого".

"Нет проблемы, вы можете совершенно спокойно приобрести билеты и купить те билеты, которые вы можете себе позволить. И это лишь ряд спектаклей. У нас есть спектакли, на которые нет таких цен. Почему вы приводите в пример "Щелкунчик", где народ сходит с ума? Это тоже самое как 31 декабря пойти в баню как в том фильме. У народа есть две идеи - пойти на новогодний "Щелкунчик" в Большой или в баню", - добавил гендиректор театра.

Кроме того, театр продолжил увеличивать внебюджетные доходы и спонсорские средства. По мнению Урина, большие театры, такие как ГАБТ, не могут существовать за счёт собственных средств.

"Существовать рентабельно театр может только в том случае, если он маленький. Ни один оперный, ни один балетный театр в мире существовать на самоокупаемости не может", - заявил Урин.

Он рассказал, что на сегодняшний день Большой театр получает 57% средств госсубсидиями и 43% зарабатывал сам. При этом, по его мнению, такая тенденция неправильная.

"С моей точки зрения, соотношение очень плохое, мы начинаем жить на свои деньги", - сказал Урин, уточнив, что большую часть расходов должно на себя брать государство.

Также он выступил против создания филиалов Государственного академического Большого театра в регионах.

"Каждый театр должен быть сам по себе. Театры должны быть невероятно разнообразными, и они должны создаваться людьми на том месте, в котором этот театр вырастает, в каком он возникает, какая у него аудитория, какая база. Я убеждён, что размножение филиалов Большого театра дело плохое", - сказал гендиректор Большого театра.

Урин напомнил, что сейчас идёт строительство филиала Большого театра в Калининграде, который откроется в 2023 году. Он подчеркнул, что там, кроме театра, строится музейный кластер, хореографическое училище и жилые дома.

"Наша мечта только одна - нам надо помочь встать этому театру на ноги, а дальше отпустить его в свободное плавание. По мне он не должен быть филиалом Большого театра, он должен быть Калининградским театром оперы и балета", - заявил Урин.

Владимир Урин Большой театр

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