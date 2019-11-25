Сотрудники экстренных и коммунальных служб Москвы смогут сами открывать шлагбаумы и двери подъездов

Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники экстренных и коммунальных служб Москвы в рамках пилотного проекта смогут открывать шлагбаумы во дворах жилых домов и двери подъездов с домофонами с помощью мобильного приложения KtoTam112, сообщается в понедельник на сайте мэрии.

"Раньше врачам скорой помощи, полицейским, пожарным и коммунальщикам приходилось звонить диспетчеру управляющей компании и просить открыть шлагбаум. А для доступа в подъезд нужно было связаться с жильцами по домофону. На все это сотрудники тратили от 5 до 10 минут", - отмечает мэрия.

Теперь же сотрудники экстренных и коммунальных служб получили возможность открывать шлагбаумы и двери подъездов самостоятельно. При этом в целях безопасности каждый пользователь созданного для этих целей приложения будет проходить авторизацию с собственным логином и паролем. Благодаря этому теперь всегда будет известно, кто именно и когда открыл дверь подъезда или шлагбаум во дворе.

Пилотный проект "Умный шлагбаум" запустили в районе Новокосино. К системе подключили шлагбаумы и домофоны пяти домов на Городецкой, Новокосинской и Суздальской улицах. Сами устройства менять не пришлось - на них только установили управляющие контроллеры, подключенные к новой системе.

Тестирование системы завершится в конце этого года. Если эксперимент окажется успешным, его начнут внедрять и в других домах Москвы.