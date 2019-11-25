Поиск

Сотрудники экстренных и коммунальных служб Москвы смогут сами открывать шлагбаумы и двери подъездов

Сотрудники экстренных и коммунальных служб Москвы смогут сами открывать шлагбаумы и двери подъездов
Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники экстренных и коммунальных служб Москвы в рамках пилотного проекта смогут открывать шлагбаумы во дворах жилых домов и двери подъездов с домофонами с помощью мобильного приложения KtoTam112, сообщается в понедельник на сайте мэрии.

"Раньше врачам скорой помощи, полицейским, пожарным и коммунальщикам приходилось звонить диспетчеру управляющей компании и просить открыть шлагбаум. А для доступа в подъезд нужно было связаться с жильцами по домофону. На все это сотрудники тратили от 5 до 10 минут", - отмечает мэрия.

Теперь же сотрудники экстренных и коммунальных служб получили возможность открывать шлагбаумы и двери подъездов самостоятельно. При этом в целях безопасности каждый пользователь созданного для этих целей приложения будет проходить авторизацию с собственным логином и паролем. Благодаря этому теперь всегда будет известно, кто именно и когда открыл дверь подъезда или шлагбаум во дворе.

Пилотный проект "Умный шлагбаум" запустили в районе Новокосино. К системе подключили шлагбаумы и домофоны пяти домов на Городецкой, Новокосинской и Суздальской улицах. Сами устройства менять не пришлось - на них только установили управляющие контроллеры, подключенные к новой системе.

Тестирование системы завершится в конце этого года. Если эксперимент окажется успешным, его начнут внедрять и в других домах Москвы.

Москва

Новости

Названа самая популярная станция МЦД

МЦД сделали бесплатным на две недели

МЦД сделали бесплатным на две недели

Дополнительные поезда запустят на МЦД в пиковые часы

Дополнительные поезда запустят на МЦД в пиковые часы

Станция МЦД-2 "Пенягино" открылась для пассажиров

Станция МЦД-2 "Пенягино" открылась для пассажиров

Пилот севшего в Ростове-на-Дону лайнера умер от сердечного приступа

Самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за плохого самочувствия пилота

Московские центральные диаметры перевезли более 1 млн пассажиров за два дня

Реконструкцию Парка Победы на Поклонной горе завершат к концу декабря

Снос московских пятиэтажек

В Москве к 2023 году запланировали построить 2,8 млн кв. м жилья по реновации

Источник назвал причину сбоя движения на внешнем кольце МЦК

Источник назвал причину сбоя движения на внешнем кольце МЦК
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');