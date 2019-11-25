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Учитель музыки получил в Москве условный срок за истязания 7-летней ученицы

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Музыкальный репетитор приговорен в Москве 4 годам условного срока за то, что во время частных уроков на дому бил и ругал свою семилетнюю подопечную, сообщили "Интерфаксу" в прокуратуре столицы в понедельник.

Как сказали в надзорном ведомстве, приговор в отношении 23-летнего ранее несудимого жителя столичного региона Мгера Махсудяна вынес Хорошевский районный суд Москвы. Мужчину осудили по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношение заведомо несовершеннолетнего), добавили в прокуратуре.

По данным следствия, Махсудян договорился с родителями девочки, что будет дважды в неделю приходить к ним домой (на улицу Щукинская, на северо-западе столицы) и учить ребенка игре на фортепьяно.

С начала ноябре 2018 года подсудимый неоднократно бил свою ученицу во время уроков, употребляя при этом бранные слова. Таким образом, он причинил ребенку "физическую боль и психические страдания", отметили в надзорном ведомстве.

Все это вскрылось в апреле 2019 года, когда родители девочки, заподозрив неладное, решили просмотреть запись установленного у них дома видеорегистратора.

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки Хорошевской межрайонной прокуратуры. В ходе судебных прений Махсудян свою вину признал, раскаялся в содеянном и принес потерпевшей стороне извинения.

С учетом позиции гособвинителя суд приговорил Махсудяна к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение трех лет. Кроме этого, суд запретил ему обучать детей в течение 2 лет. Также судом удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении морального вреда в размере 100 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил, добавили в ведомстве.

Москва

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