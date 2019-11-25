Поиск

В центре Москвы загорелся хостел

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Пожарные подразделения тушат пожар в хостеле в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС по столице.

"Поступила заявка о пожаре по адресу ул. Бауманская д. 56/17 стр. 1", - сказали в пресс-службе. Прибывшие по вызову пожарные выяснили, что возгорание произошло на втором этаже административного 3-этажного здания, добавили в столичном управлении МЧС.

В открытых источниках указано, что по данному адресу расположен хостел.

В управлении отметили, что в настоящее время площадь горения составляет 30 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

МЧС Москва

Новости

Гидрометцентр пообещал москвичам потепление и снег к концу недели

Гидрометцентр пообещал москвичам потепление и снег к концу недели

Названа самая популярная станция МЦД

Сотрудники экстренных и коммунальных служб Москвы смогут сами открывать шлагбаумы и двери подъездов

Сотрудники экстренных и коммунальных служб Москвы смогут сами открывать шлагбаумы и двери подъездов

МЦД сделали бесплатным на две недели

МЦД сделали бесплатным на две недели

Дополнительные поезда запустят на МЦД в пиковые часы

Дополнительные поезда запустят на МЦД в пиковые часы

Станция МЦД-2 "Пенягино" открылась для пассажиров

Станция МЦД-2 "Пенягино" открылась для пассажиров

Пилот севшего в Ростове-на-Дону лайнера умер от сердечного приступа

Самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за плохого самочувствия пилота

Московские центральные диаметры перевезли более 1 млн пассажиров за два дня

Реконструкцию Парка Победы на Поклонной горе завершат к концу декабря

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');