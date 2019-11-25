В центре Москвы загорелся хостел

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Пожарные подразделения тушат пожар в хостеле в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС по столице.

"Поступила заявка о пожаре по адресу ул. Бауманская д. 56/17 стр. 1", - сказали в пресс-службе. Прибывшие по вызову пожарные выяснили, что возгорание произошло на втором этаже административного 3-этажного здания, добавили в столичном управлении МЧС.

В открытых источниках указано, что по данному адресу расположен хостел.

В управлении отметили, что в настоящее время площадь горения составляет 30 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.