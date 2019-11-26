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В Кремле в четверг проведут антитеррористические учения и потушат пожар

Поэтому будут закрыты Красная площадь, Васильевский спуск и Александровский сад

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В московском Кремле 28 ноября пройдут плановые ежегодные учения по пресечению террористических угроз, тушению условного пожара и оказанию неотложной медпомощи пострадавшим, сообщили в ФСО.

Отдельные эпизоды учений будут проходить на Красной площади, в Александровском саду и на Васильевском спуске. Поэтому в четверг с 14:30 до 21:00 доступ туда будет закрыт.

На вечернее представление в Государственном Кремлевском Дворце граждан будут пускать по билетам и приглашениям со стороны средней части Александровского сада.

ФСО Кремль Москва Красная площадь Александровский сад Васильевский спуск

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