В Москве ввели в три раза больше офисов по сравнению с 2018 годом

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - По данным Knight Frank, в Москве в 2019 году объем ввода офисов вырос в три раза по сравнению с прошлым годом и составит 418 000 квадратных метров. Об этом сообщил директор департамента офисной недвижимости компании Константин Лосюков.

По его словам, в городе сохраняется тенденция дефицита офисов и их удорожания в популярных районах.

Объем поглощения недвижимости составит 675 000 кв. м, что на 11% больше прошлого года, добавил Лосюков. Это баланс, по его словам, сохранится и в следующие два года.

Объем предложения по итогам года вырастет на 2,6% и составит 16,8 млн кв. м. Растущий спрос снизит уровень вакансий до 10,5% в классе А и до 7,2% в классе В. Ставки аренды по итогам года вырастут заметнее всего в классе В - на 14% - до 17 тыс. руб за кв. м в год.