Московские диабетики смогут получить компенсацию взамен лекарств

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Москвичи с диагнозом диабет смогут получать денежную компенсацию взамен назначенных лекарств, соответствующее решение принято на заседании президиума правительства столицы во вторник.

С 1 марта 2019 года впервые в России был запущен пилотный проект, в рамках которого пациенты-льготники могут получать денежную компенсацию, если полагающийся им бесплатно препарат отсутствует в пунктах выдачи лекарств. Деньги при этом компенсируются по розничным ценам, чтобы пациент смог самостоятельно купить препарат в других городских аптеках. Воспользоваться такой возможностью могут те пациенты, которым, не зависимо от заболевания, лекарство назначила врачебная комиссия.

Как сообщила на заседании заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, теперь в этот эксперимент с 2020 года будут включены пациенты с диагнозом диабет, которым необходимый препарат назначил лечащий врач. Заключение врачебной комиссии в этом случае не потребуется, а заявление на компенсацию можно подать прямо на приеме у врача. Затем пациент в течение пяти дней получит деньги на свою банковскую карту и на них сможет купить нужный препарат в любой удобной для него аптеке города.

"Эксперимент, проводимый с марта текущего года в столице, показал хорошие результаты. Он позволил хеджировать риски закупок, на 33% снизить жалобы и решить проблему задержки получения препарата. Эксперимент понравился жителям - за полгода подано около 3 тыс. заявлений, и отпущено более 12 тыс. упаковок лекарств на сумму 220 млн рублей", - рассказала Ракова. В связи с этим было принято решение распространить этот эксперимент и на московских диабетиков, добавила чиновница.

По ее словам, именно это заболевание является самым распространенным среди льготников: из 1,7 млн человек 400 тыс. больны диабетом. Благодаря этой системе диабетики в столице "смогут максимально быстро начать необходимое лечение", не дожидаясь, пока в аптечные пункты поступит нужный препарат, отметила Ракова.