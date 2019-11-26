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Москвичи выбрали лучший отреставрированный памятник архитектуры в столице

Москвичи выбрали лучший отреставрированный памятник архитектуры в столице
Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ
Фото: Zuma\TАСС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Итоги голосования по выбору лучшего отреставрированного в последние годы памятника архитектуры в Москве представили на заседании президиума правительства столицы во вторник, победителем был признан фонтан "Дружба народов" на ВДНХ.

Голосование по выбору лучшего объекта реставрации, в котором приняли участие 186,3 тыс. человек, проходило с 7 октября по 11 ноября на портале "Активный гражданин". На голосование были вынесены 20 объектов культурного наследия, разделенных на четыре группы. Каждый участник проект имел, таким образом, до четырех голосов.

По итогам голосования лучшим объектом реставрации последних лет был выбран фонтан "Дружба народов" на ВДНХ (67,1 тыс. голосов), второе место занял Киевский вокзал (58,4 тыс. голосов), на третьем - фреска на станции метро "Киевская" (54 тыс. голосов).

Всего с 2011 года в Москве были отреставрированы почти 1,4 тыс. объектов культурного наследия. В результате число московских памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось в 5,3 раза, а доля находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 66% до 94%.

В 2019 году планируется завершить работы на 200 памятниках архитектуры, из них 159 объектов уже отреставрированы.

Москва ВДНХ Киевский вокзал

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