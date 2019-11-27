В Москве задержали четырех человек по делу о банковских махинациях на 52 млн руб.

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Полицейские задержали в Московском регионе четырех подозреваемых в банковских махинациях на сумму более 52 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" представитель Главного управления МВД России по столице Юрий Титов.

Деятельность преступной группы пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции московского главка МВД совместно со следователями столичной полиции, сказал Титов агентству в среду.

Установлено, что подозреваемые обналичивали через банки деньги, используя расчетные счета фиктивных организаций. За каждый перевод они получали 8% от перечисленных денег. В итоге они незаконно заработали более 52 млн рублей, добавил Титов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В рамках расследования полицейские провели 12 обысков на территории Москвы и области, в ходе которых они изъяли предметы и документы, которые стали доказательствами по данному делу, добавил представитель столичного главка МВД.

Фигурантов дела отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении, им предъявлено обвинение.