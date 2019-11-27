Большой театр отложил премьеру оперы "Гостиный двор"

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Премьера оперы "Гостиный двор" на Камерной сцене Государственного академического Большого театра перенесена из-за необходимости творчески доработать постановку, сообщила пресс-служба Большого театра.

"Руководство Большого театра приняло решение перенести премьеру оперы "Гостиный двор" Василия Пашкевича в связи с необходимостью творчески доработать эту постановку. О новой дате премьеры будет объявлено дополнительно", - говорится в сообщении.

Билеты на спектакли, которые планировалось показать 29, 30 ноября и 1 декабря, можно сдать в кассы театра.

Оперу "Гостиный двор" в театре ставит режиссёр Глеб Черепанов.

Это второй случай переноса премьеры в Большом театре за последние несколько лет. В 2017 году было объявлено о переносе премьеры балета "Нуреев", режиссера Кирилла Серебренникова. Премьера постановка была отложена также из-за необходимости творческой доработки.