В Москве задержали женщин, заработавших 19 млн рублей на тренингах личностного роста

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Группа бизнесвумен в Москве, не имея лицензии, заработала за пять лет на тренингах личностного роста 19 млн рублей, против них возбуждено дело о незаконной коммерции, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"В отношении трех женщин возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в незаконном предпринимательстве организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере (часть 2 статьи 171 УК РФ)", - сказала Иванова в четверг "Интерфаксу".

По данным следствия, женщины в сентябре 2014 года без соответствующей лицензии на образовательную деятельность организовали тренинговый центр "Лайф Прожект", разработали программу, включающую три ступени обучения и разместили информацию о деятельности центра в интернете.

По словам Ивановой, в результате проведения тренингов личностного роста соучастники получили доход в размере более 19 млн рублей. Деятельность проекта была пресечена.

В рамках уголовного дела следователи провели обыски по месту жительства подозреваемых, где были изъяты деньги и предметы, имеющие значение для дела, сказала Иванова.

Она добавила, что подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, "в ближайшее время им будет предъявлено обвинение".

Статья 171 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.