В Мосгордуме заявили об отсутствии аварийного жилья в Старой Москве

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - На территории Старой Москвы аварийных домов нет, заявила на тематическом "круглом столе" депутат Мосгордумы Елена Николаева.

Она напомнила о заявлении мэрии о том, что в городе вообще нет аварийных зданий, и назвала его спорным. Депутат допускает, что такие объекты есть в Новой Москве.

Николаева напомнила, что по данным Фонда реформирования ЖКХ на 1 октября 2019 года, в России было 54 700 аварийных дома, а в списках на расселение было 44 700 домов.

"Кроме того, ежегодно прирост аварийного жилья колоссален. Так только за прошлый год аварийный жилищный фонд пополнился на 2,4 млн. кв. м. Это только за год", - пояснила депутат.

Нацпроект "Жилье и городская среда" предусматривает, что за 2019-2024 годы в России должны переселить примерно 530 000 граждан из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2012 года. С учетом специфики строительного цикла, в 2025 году (за счет финансирования строительства в 2023-2024 годах) будет переселено еще 133 000 человек из 2,4 млн кв.м аварийного фонда. Всего на эти цели планируется направить более 507 млрд рублей.