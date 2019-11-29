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В Москве завели уголовное дело о продаже новорожденного

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Следователи ходатайствуют об аресте трех фигурантов уголовного дела по факту продажи новорожденного ребенка, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

Согласно сообщению, в отношении двух женщин и одного мужчины возбуждено дело по статье о торговле людьми (пп. "б,з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ). По версии следствия, 22-летняя беременная девушка заключила с семейной парой устный договор о продаже будущего ребенка. После выписки из роддома девушка передала супругам новорожденного мальчика.

"Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - уточняет Иванова.

Москва СКР

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