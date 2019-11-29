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Неизвестный ранил ножом полицейского у станции метро "Савеловская"

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело по факту нападения с ножом на полицейского на станции метро "Савеловская" (Серпуховско-Тимирязевская линия) в Москве, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.

Как говорится в сообщении, размещенном на сайте управления в пятницу, полицейский УВД на столичном метрополитене при патрулировании территории подземки заметил двух ссорящихся друг с другом мужчин. Когда полицейский попытался пресечь конфликт, один из неизвестных, находившийся в состоянии опьянения, ударил сотрудника МВД ножом в грудь.

По данному факту следователем отдела по расследованию преступлений на метрополитене, особо режимных объектах и экологической сфере Главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

МВД Москва Савеловская

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