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Туман привел к отмене пяти рейсов в московских аэропортах

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Почти 30 рейсов задержаны и отменены утром в субботу в аэропортах Москвы из-за тумана.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, аэропорты московской воздушной зоны аккредитованы по всепогодной категории. Однако в случае резкого ухудшения метеоусловий пилоты самостоятельно принимают решение о взлете и посадке.

По его словам, аэропорты работают в штатном режиме. Наземные и диспетчерские службы осуществляют прием, отправку и обслуживание самолетов в самых сложных метеоусловиях. Видимость на аэродромах достаточная, отметил собеседник агентства.

По данным сервиса "Яндекс.Расписание", в аэропортах Москвы задержаны 24 рейса, еще пять отменены.

Больше всего рейсов - 11 и 3 соответственно задержано и отменено во "Внуково", еще 7 рейсов задержано и 2 отменено в "Домодедово", 6 рейсов задержаны в "Шереметьево".

Утром в субботу на Москву опустился туман, на юге и юго-западе Москвы видимость не превышает несколько десятков метров.

Москва Внуково Домодедово "Шереметьево

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