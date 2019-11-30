Сергей Иваненко возглавил московское отделение "Яблока"

С момента отстранения Сергея Митрохина отделением руководил федеральный штаб партии

Заместитель председателя партии "Яблоко" Сергей Иваненко. Архивное фото Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Новым председателем московского отделения "Яблока" стал Сергей Иваненко, он был избран сроком на два года во время конференции партии в субботу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе организации.

Ранее руководителем московского отделения партии был депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, занимавший этот пост с 2004 по 2018 год. В июле 2018 года федеральное бюро "Яблока" приостановило полномочия главы московского отделения партии Митрохина, в результате чего руководство перешло федеральному штабу.

Решение от отстранении было принято из-за внутрипартийного конфликта. Митрохин решил принять участие в выборах мэра Москвы, но, по мнению партии, его публичные заявления по вопросу выдвижения противоречили интересам "Яблока" и наносили партии политический ущерб.

Кроме того, кандидатура Митрохина на выборы не была согласована ни федеральным бюро, ни его исполкомом, что требуется в соответствии с уставом "Яблока".

Выборы нового руководителя московского отделения состоялись через 1,5 года после отстранения Митрохина.

Сергей Иваненко - российский экономист, кандидат экономических наук. Заместитель председателя партии, член Федерального политкомитета "Яблока". В 1993-2003 годах был депутатом Государственной Думы.

Кандидатуру Иваненко поддержало 56% делегатов конференции. Голосование было альтернативным. В выдвижении приняло участие 15 кандидатов.