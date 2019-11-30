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Гололедица ожидается на столичных дорогах в ночь на воскресенье

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В столичном управлении ГИБДД рекомендовали водителям снизить скорость из-за образовании гололедицы на дорогах.

"По данным Центрального УГМС вечером 30 ноября и до 10:00 утра 1 декабря в Москве ожидается снег и усиление ветра до 15 м/с, на дорогах возможно образование гололедицы", - говорится в сообщении пресс-службы в твиттере.

В управлении рекомендовали водителям снижать скорость, соблюдать дистанцию, а также избегать резких манёвров и перестроений.

ГИБДД Москва

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