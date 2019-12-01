Грузовик столкнулся с трамваем на юге Москвы

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Столкновение трамвая и грузовика стало причиной ограничения движения на трамвайных путях на юге Москвы, сообщили в воскресенье в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

Как говорится в сообщении ведомства в твиттере, авария произошла в 11:30 на Варшавском шоссе у дома 39. После столкновения грузовик опрокинулся, отметили в пресс-службе.

В 11:30 на Варшавском шоссе у дома 39 произошло #столкновение трамвая и грузовика. После столкновения грузовик опрокинулся. Предварительно #ДТП без пострадавших. #Движение трамваев временно ограничено. На месте работают сотрудники #ДПС — Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) 1 декабря 2019 г.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Позже столичное ГИБДД написало в твиттере, что движение трамваев на Варшавском шоссе после аварии восстановлено.