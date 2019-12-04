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В Зеленограде сотрудницу инспекции по безопасности насмерть придавило деревом

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Московские следователи расследуют обстоятельства гибели женщины-инспектора по безопасности, на которую упало спиленное в зеленоградском парке дерево, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета РФ (СКР) Юлия Иванова.

Как рассказала Иванова "Интерфаксу", инцидент произошел в среду днем, когда инспектор проверяла безопасность проведения работ в лесопарке. "От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия", - добавила представитель СКР.

Она отметила, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 143 УК РФ (нарушение требования охраны труда).

Зеленоград Москва СКР Юлия Иванова

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