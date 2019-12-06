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SSJ-100 c проблемами в гидросистеме вернулся во "Внуково"

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - "Суперджет" прервал взлет и вернулся в московский аэропорт "Внуково" из-за технических проблем, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Командир лайнера "Сухой Суперджет" после вылета из "Внуково" при наборе высоты сообщил о проблемах с гидросистемой и запросил возвращения в аэропорт вылета. Наземные службы аэропорта были приведены в готовность на случай аварийной посадки", - сказал собеседник агентства.

Самолет удалось благополучно посадить, никто из находившихся на борту не пострадал, добавил он.

SSJ-100 Внуково

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