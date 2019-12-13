СПЧ одобрил инициативу Собянина о видеоконтроле над промзоной "Очаково"

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) поприветствовал инициативу мэра Москвы Сергея Собянина по организации видеонаблюдения на промышленной зоне "Очаково" для контроля над экологической ситуацией.

"В СПЧ уже более двух лет поступают жалобы жителей районов Фили-Давыдково, Очаково-Матвеевское и Раменки города Москвы на загрязнение атмосферного воздуха, особенно в ночное время", - говорится в сообщении на сайте совета.

Также СПЧ напоминает, что ранее обращался по данному поводу в Генеральную прокуратуру, которая инициировала проверку и установила, что производственная деятельность на промзоне осуществляется с нарушениями требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о пожарной безопасности. Однако фактов сжигания мусора не было выявлено, и жалобы продолжаются.

13 сентября сообщалось, что представители российского отделения Greenpeace обратились в Генпрокуратуру РФ в связи с загрязнением воздуха в районе Очаково на западе Москвы.

"За последние две недели в районе Очаково и прилегающих к нему территориях почти ежедневно фиксировалось превышение ПДК по мелкодисперсным частицам и диоксиду азота. В ответ на многочисленные жалобы жителей Москвы на плохое качество воздуха в районе Западного административного округа Гринпис обратился в генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность в промзоне "Очаково", - говорилось в сообщении, опубликованном на сайте организации.

По данным Greenpeace, автоматическая станция контроля загрязнения воздуха ГПБУ "Мосэкомониторинг", расположенная в районе Очаково, зафиксировала превышение среднесуточной ПДК по мелкодисперсным частицам менее 10 микрон с 29 августа по 3 сентября и с 8 по 11 сентября, а также их максимально разовой ПДК 9 и 10 сентября.