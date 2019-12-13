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На месте промзоны в Москве построят необычный ЖК с черными фасадами

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Жилой комплекс (ЖК) с фасадами из черной клинкерной плитки (разновидность керамической плитки) построят на месте завода "Молния" на юго-востоке Москвы, сообщили в пятницу в пресс-службе Москомархитектуры.

Новый жилой комплекс площадью около 44 тыс. квадратных метров разместится на бывшей территории завода "Молния", между 2-й Грайвороновским проездом, Рязанским проспектом и бывшей промзоной завода "Моссоль". Его возведут по адресу Рязанский проспект, вл. 6А.

"Жилой комплекс будет иметь достаточно необычный для Москвы архитектурный облик: отделка темной клинкерной плиткой, контраст форм двух высоких домов, а "зеленая" кровля станет настоящей визитной карточкой проекта", - пояснил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Комплекс будет состоять из двух пятнадцатиэтажных корпусов и одноэтажного строения - его кровлю площадью 1,5 тыс. кв.м озеленят и сделают на ней детские и спортивные площадки. Чтобы жильцам было удобно подниматься на крышу, на уровне второго этажа высоких зданий сделают небольшие мостики. Также попасть на крышу можно будет и с улицы.

Придомовую территорию озеленят и благоустроят. На территории комплекса разместятся подземная парковка на 183 машины и наземная - на 75 машин. Как отмечается, новый комплекс спроектировало бюро "Цимайло, Ляшенко и партнеры".

Москомархитектура Москва Сергей Кузнецов

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