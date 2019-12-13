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Расписание поездов Белорусского направления и МЦД-1 изменится с 14 декабря

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Расписание поездов Белорусского направления Московской железной дороги и МЦД-1 (Московские центральные диаметры) будет изменено по выходным дням во второй половине декабря в связи с работами по развитию пассажирской инфраструктуры, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЖД.

Так в выходные дни, 14-15 и 21-22 декабря, изменится расписание некоторых пригородных поездов Белорусского направления Московской железной дороги и МЦД-1 "Белорусско-Савеловский".

Как поясняют в МЖД, корректировки связаны с продолжающимися масштабными работами ОАО "РЖД" по реконструкции остановочного пункта Баковка.

В декабре пройдут подготовительные работы по установке специальных разгрузочных пролетных строений под путями. Эти конструкции позволят строить тоннель без остановки движения поездов, уточняется в сообщении.

"Некоторые пригородные электрички, а также аэроэкспрессы проследуют без остановок платформы: Пионерская, Отрадное, Баковка, Инновационный центр, Немчиновка, Сетунь, Рабочий поселок, Тестовская и Беговая. Кроме того, из расписания выведены некоторые поезда МЦД-1, а также электрички, курсирующие между Москвой, Усово, Одинцово, Голицыно, Кубинкой и Можайском", - сообщает пресс-служба МЖД.

Москва МЦД МЖД

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