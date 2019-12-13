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Трехлетний мальчик отравился наркотиками в Москве

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Московские следователи выясняют обстоятельства отравления 3-летнего ребенка наркотическим средством, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета РФ (СКР) Юлия Иванова.

"11 декабря в одну из столичных больниц поступил 3-летний мальчик. По результатам медицинского обследования в крови ребенка были обнаружены наркотические вещества", - сказала Иванова в пятницу "Интерфаксу".

Она отметила, что угрозы жизни и здоровью малыша нет. В настоящее время СКР проводит проверку по факту инцидента. "Следователи проверят условия жизни и воспитания ребенка в семье", - сказала представитель столичного главка СКР.

Юлия Иванова СКР Москва

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