Организатора незаконной свалки в подмосковной Яхроме обязали заплатить 9 млн рублей

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Десятый Арбитражный суд признал законными требования Минэкологии Московской области о возмещении многомиллионного ущерба к компании, устроившей незаконную свалку в Яхроме, сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом для иска стала организация свалки компанией, получившей разрешение на возведение центра по обслуживанию и ремонту автотранспорта и торгово-развлекательного комплекса.

"На первоначальном этапе строительства рабочие сняли и переместили плодородный слой грунта и произвели планировку участка с помощью строительных отходов. Площадь размещенного мусора составила 1170 кв. м, объем - 1115 кубометров", - говорится в сообщении.

В пресс-службе министерства отметили, что за организацию несанкционированной свалки нарушитель был оштрафован на 200 тыс. рублей. В ходе расследования специалисты рассчитали ущерб, нанесенный окружающей среде, который составил 9,4 млн рублей.

Ведомство обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с общества данной суммы, однако суд счел, что факт экологического ущерба не доказан.

"Рассмотрев жалобу Минэкологии, 10 Арбитражный суд отменил это решение и постановил взыскать с нарушителя всю сумму ущерба в доход городского округа Дмитров", - добавили в пресс-службе.