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МЧС предупредило москвичей о гололедице и дымке в ночь на субботу

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - МЧС России распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в Москве в ночь на субботу.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие часы с сохранением до 9:00 14 декабря по г. Москве местами ожидается морось, дымка, слабый гололед", - говорится в сообщении.

Ведомство рекомендует автомобилистам снизить скорость движения, увеличить дистанцию, а также избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений и опережений.

Аналогичное предупреждение МЧС России сделало и для жителей Подмосковья.

Москва Московская область МЧС России

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