В Москве полицейские застрелили мужчину, напавшего с ножом на свою мать

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В столице началась проверка по факту нападения мужчины на полицейских и свою мать, в результате которого он получил смертельное ранение, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД Москвы.

Как рассказали в пресс-службе главка, в воскресенье в полицию поступило сообщение о ножевом ранении в одном из домов по улице Генерала Тюленева. Прибывшими на место полицейскими была обнаружена женщина с телесными повреждениями, а также мужчина, который вел себя неадекватно, заявили в МВД.

Там отметили, что при виде полицейских мужчина кинулся на них, угрожая предметом похожим на пистолет. В соответствии с ФЗ "О полиции" сотрудник полиции применил табельное оружие.

Как сообщили в полиции, мужчина от полученного ранения скончался. Пострадавшую женщину доставили в больницу, сказали в главке.

По результатам проводимой проверки будет принято процессуальное решение.

Как уточнил "Интерфаксу" информированный источник, погибший состоял на учете в психоневрологическом диспансере. По предварительным данным, у мужчины произошел рецидив, в результате которого он ранил свою мать, а впоследствии напал на прибывших полицейских, отметил собеседник агентства.