Первые новогодние поезда вышли на линии московского метро

В этих поездах пассажиров с грядущими праздниками поздравляют известные артисты

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В столичном метрополитене запустили первые восемь тематических поездов, посвященных новогодним праздникам, сообщает в понедельник сайт мэра Москвы.

"Они (поезда - ИФ) ходят по Арбатско-Покровской, Кольцевой, Серпуховско-Тимирязевской, Солнцевской и Большой кольцевой линиям", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, в новогодних поездах объявляют станции и поздравляют пассажиров с праздником известные российские артисты. "Среди них Александр Розенбаум, Рената Литвинова, Леонид Агутин, Анжелика Варум, Олег Газманов, Владимир Крестовский, (российский рэпер - ИФ) Баста, Вера Брежнева, (музыкант - ИФ) Антон Беляев, Владимир Пресняков, Надежда Бабкина, Дмитрий Маликов, (певица - ИФ) Юлия Зиверт и Сергей Мазаев", - сообщили в мэрии Москвы.

До конца декабря планируется пустить еще несколько новогодних поездов. Они будут оформлены в той же стилистике, что и весь город.

"На одну из линий позже выйдет и праздничный поезд типа Еж-3. Его пассажиры смогут увидеть яркие мерцающие гирлянды, пышные еловые ветки и снежинки, а также красногрудых снегирей", - рассказали в мэрии.