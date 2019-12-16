Пушкинский музей введет именные билеты для борьбы с перекупщиками

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Пушкинский музей собирается для борьбы с перекупщиками перейти на именные билеты для посетителей крупных выставок.

"Мы попытаемся пойти по пути Большого театра, поскольку у нас невероятные проблемы с перекупщиками - это наглейшая публика, с которой не может справиться никто, они просто даже не скрывают ничего. И даже их выдворение заканчивается возвращением. Люди скупают билеты, а потом продают их прямо в очередях за огромные деньги, чем вызывают тоже колебания у людей, что тоже неприятно и вообще отвратительно", - сообщила директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак.

"Поэтому на самые важные наши выставки, на которые, как мы планируем, будет очень много людей, мы хотим сделать именные билеты, точно так же, как они сделаны в Большом театре, чтобы не было возможности перекупить, а просто, когда их человек покупает онлайн, у него есть необходимость продублировать их своим паспортом", - подчеркнула она.

Как пояснила начальник отдела по работе с посетителями музея Марина Жучкова, продажу именных билетов планируют запустить в ГМИИ в тестовом режиме в первом квартале 2020 года.

По ее оценке, основную проблему представляет "продажа вживую".

"Есть функционал по именным билетам, он у нас тоже появится, и в принципе, мы запланировали на первый квартал попробовать в тестовом режиме именные билеты. Там есть много вопросов, связанных с оборудованием касс. Веб-билеты продавать не сложно, а вот кассы сейчас не могут вводить фамилию при продаже билетов. То есть там есть над чем подумать", - сказала Жучкова.

Закон о борьбе с театральными спекулянтами

Госдума 27 июня 2019 года приняла в третьем, окончательном, чтении закон, нацеленный на борьбу с "билетной мафией". Закон вступил в силу с 1 сентября 2019 года.

Закон наделяет правительство РФ полномочиями по установлению правил и условий возврата билета посетителю в случае его отказа от посещения зрелищного мероприятия в связи с документально подтвержденными обстоятельствами, связанными со смертью лица, являвшегося членом его семьи или его близким родственником.

В случае отказа от посещения по другим причинам посетитель имеет право при возврате не позднее, чем за 10 дней до дня проведения мероприятия, получить обратно 100% цены билета, абонемента или экскурсионной путевки.

При возврате билета менее чем за 10 дней, но не позднее, чем за 5 дней - не менее 50%.

Менее чем за 5 дней, но не позднее, чем за 3 дня будет выплачиваться не менее 30%.

В случае отказа менее чем за 3 дня - организация исполнительских искусств или музей вправе не возвращать посетителю стоимость билета, абонемента или экскурсионной путевки.

Закон предусматривает, что в случае отмены, замены либо переноса зрелищного мероприятия посетителю по его инициативе возмещается (в установленном организацией порядке) полная стоимость билета за счёт организации исполнительских искусств или музеем, либо уполномоченным лицом, у которого был приобретен билет.

Билеты, абонементы и экскурсионные путевки (за исключением именных), реализованные в рамках специальных программ и акций, предусматривающих особые условия их приобретения (льготы, скидки), по решению реализовавших их организаций исполнительских искусств и музеев могут не приниматься к возврату, говорится в законе.

Он также вводит для граждан возможность однократной перепродажи приобретенных ими для использования в личных целях билета, абонемента или экскурсионной путевки по цене, не превышающей цены, указанной в билете, абонементе или экскурсионной путевке.

Закон позволяет Минкультуры РФ устанавливать перечень документов, удостоверяющих личность посетителей, при предъявлении которых можно посещать зрелищные мероприятия по именным билетам, именным абонементам и именным экскурсионным путевкам.

Закон предусматривает, что наряду с организациями исполнительских искусств и музеями продавать билеты, абонементы и экскурсионные путевки на проводимые ими зрелищные мероприятия, могут только уполномоченные ими индивидуальные предприниматели, юрлица и граждане на основании договоров, заключенных с такими организациями и музеями.