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В центре Москвы ряд улиц и набережных перекроют для фейерверков в новогоднюю ночь

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В центре Москвы в новогоднюю ночь будут перекрывать движение на набережных и некоторых улицах ради запуска фейерверков, сообщили в Центре организации дорожного движения.

С 23:30 31 декабря на час будут полностью перекрыты Москворецкая улица, площадь Васильевский спуск, Москворецкая набережная от Большого Москворецкого моста до Китайгородского проезда, Раушская набережная, Кремлевская набережная от Боровицкой площади до Большого Москворецкого моста, Софийская набережная.

Движение по Большому Москворецкому мосту в сторону Варварки по одной полосе ограничат с 7 утра 31 декабря до 5 утра 1 января.

1 января с 00:50 до 1:10 будет полностью перекрыто движение у торгового центра, находящегося в районе Ходынского бульвара и метро ЦСКА. В то же время будут перекрыты участок Физической улицы от Калужского шоссе до Солнечной и Центральной улицы и Озерная аллея от Центрального проспекта до дома 5 по Георгиевскому проспекту. Улица Кадырова будет закрыта для транспорта с 0:50 до 1:30 1 января.

ЦОДД Москва

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