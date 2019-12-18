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Собянин поддержал предложение увеличить компенсацию за сносимые гаражи

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Компенсация за сносимые гаражи в Москве может быть увеличена.

"Я не знаю про 200 тысяч рублей, но я с вами согласен, что надо проиндексировать, давайте посчитаем и определим справедливую цену. Я поддерживаю", - сказал мэр столицы Сергей Собянин, отвечая на вопросы депутатов Мосгордумы.

Депутат от фракции "Единая Россия" Степан Орлов предложил увеличить размер компенсации за сносимые гаражные объекты до 200 тысяч рублей. Компенсация была установлена в 2011 году в размере 150 тысяч рублей.

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