Центр Москвы перекроют 25 декабря на время общероссийской новогодней елки

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В связи с проведением в Государственном Кремлевском дворце 25 декабря общероссийской новогодней елки в этот день ряд улиц будут временно перекрыты для проезда автомобильного транспорта, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения столицы в четверг.

"С 08:30 до 15:00 для проезда машин будут перекрыты улица Ильинка, Варварка, Москворецкая улица, Васильевский спуск и Большой Москворецкий мост", - уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что общероссийская новогодняя елка пройдет в Кремле в 20-й раз, ее зрителями станут порядка 6 тыс. детей со всей страны.