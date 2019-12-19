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Центр Москвы перекроют 25 декабря на время общероссийской новогодней елки

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В связи с проведением в Государственном Кремлевском дворце 25 декабря общероссийской новогодней елки в этот день ряд улиц будут временно перекрыты для проезда автомобильного транспорта, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения столицы в четверг.

"С 08:30 до 15:00 для проезда машин будут перекрыты улица Ильинка, Варварка, Москворецкая улица, Васильевский спуск и Большой Москворецкий мост", - уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что общероссийская новогодняя елка пройдет в Кремле в 20-й раз, ее зрителями станут порядка 6 тыс. детей со всей страны.

Москва ЦАО

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