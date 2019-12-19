Суд заочно арестовал объявленного в международный розыск банкира Горбунцова

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца ЗАО КБ "Инкредбанк" Германа Горбунцова, которому в России предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

Горбунцов заключен под стражу на два месяца, срок заключения будет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию, либо с момента его задержания в РФ, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова в четверг.

По ее словам, Горбунцову заочно предъявлено обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), он объявлен в международный розыск.

Как писала газета "Коммерсантъ", по версии следствия, в 2014 году преступная группа во главе с Горбунцовым по поддельным документам захватила ООО "Гоголь-Моголь", занимавшееся строительством коттеджного поселка в Тверской области и принадлежавшее убитому в 2014 году владельцу сети магазинов бытовой техники "Партия" Александру Минееву.

Имя бывшего совладельца "Инкредбанка", проживающего, согласно открытым источникам, в настоящее время в Лондоне, фигурировало и в ряде других уголовных дел.

Так, Горбунцов проходит одним из основных свидетелей по уголовному делу о даче взяток более чем на 2 млрд рублей бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрию Захарченко. Кроме того, в 2012 году Горбунцов уже в Лондоне стал жертвой покушения, организацию которого связывали с молдавским бизнесменом и политиком Владимиром Плахотнюком.