На московской подстанции "Мневники" запустили уникальное для столицы оборудование

"ОЭК" планирует распространить технологию на подстанции "Горьковская", "Мещанская", "Магистральная" и "Красносельская"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В пятницу состоялся запуск в промышленную эксплуатацию нового оборудования на подстанции 220 кВ "Мневники" АО "ОЭК". Как отметил на запуске мэр Москвы Сергей Собянин, аналогов оборудованию нет ни в России, ни в мире.

"Здесь в Мневниках создана уникальная технология, аналогов которой нет ни в России, ни за рубежом. Это сверхпроводниковые технологии, которые повышают качество и надежность обеспечения электроэнергией", - сказал Собянин.

Уникальный пилотный проект по внедрению в московскую энергосистему высокотемпературного сверхпроводникового токоограничивающего устройства (ВТСП ТОУ) АО "ОЭК" реализовало в 2016-2019 годах. Это оборудование является инновационным и не имеет аналогов в России и за рубежом в классе напряжения 220 кВ.

Согласно материалам пресс-службы мэрии Москвы, ВТСП ТОУ снижает величину тока короткого замыкания в 5-10 раз, тем самым значительно уменьшает требования к динамической стойкости оборудования в аварийных режимах и позволяет обходиться без замены существующих выключателей.

Разработчиком устройства выступило АО "Инжэнергопроект". Среди производителей оборудования - российская компания "СуперОкс", подмосковный завод "Изолятор", южнокорейская Cryogenic & Vacuum Engineering и японская Taiyo Nippon Sanso.

Основой ВТСП ТОУ является сверхпроводниковая лента, которая способна сохранять свои свойства при температуре переохлажденного жидкого азота. При коротких замыканиях ВТСП ТОУ практически мгновенно (за 0,003 секунды) переходит в режим токоограничения, сопротивление резко возрастает, что приводит к значительному снижению уровня тока короткого замыкания. После ликвидации короткого замыкания устройство в течение 30 секунд возвращается в режим сверхпроводника с нулевым сопротивлением.

Для реализации пилотного проекта была выбрана одна из типовых московских подстанций 220 кВ "Мневники", расположенная в Береговом проезде. В перспективе АО "ОЭК" планирует установить еще 8 ВТСП ТОУ на подстанциях 220 кВ "Горьковская", "Мещанская", "Магистральная" и "Красносельская".