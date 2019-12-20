Выставка Сальвадора Дали откроется в московском Манеже 28 января

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Выставка "Сальвадор Дали. Магическое искусство" откроется в Центральном выставочном зале "Манеж" 28 января 2020 года, сообщает портал мэрии Москвы.

В экспозицию войдет более 180 произведений Сальвадора Дали - живопись, рисунки, акварели и гравюры. Часть работ будет впервые продемонстрирована в России. Организаторами выставки выступили культурно-исторический фонд "Связь времен" и Музей Фаберже в партнерстве с фондом "Гала - Сальвадор Дали" (Фигерас) и национальным музеем "Центр искусств королевы Софии" (Мадрид), предоставившие работы живописца из своих собраний. В экспозицию также войдут работы Дали из частных европейских коллекций.

Многие работы, например, "Мягкий автопортрет с жареным беконом" (1941), будут впервые продемонстрированы в России.

Также на выставке можно будет увидеть графические работы Дали. Среди них рисунки 1930-х и 1940-х годов, полная серия гравюр к "Божественной комедии" Данте (1959-1963) и оригинальные иллюстрации к книге "50 секретов магического мастерства", которую Дали написал в 1948 году.

Выставка продлится до 25 марта 2020 года.