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Хозяину мейн-куна, которому грумеры сломали лапы, выплатят около 100 тыс. рублей

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд удовлетворил исковые требования в размере более 91 тысячи рублей владельца кошки мейн-кун, которой во время груминга переломали задние лапы, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Была рассмотрена апелляционная жалоба салона на решение Тимирязевского районного суда Москвы. Суд удовлетворил исковые требования владельца домашнего животного и взыскал 50 тыс. рублей в качестве возмещения ущерба, 10 тыс. рублей составила компенсация морального вреда, 31 390 рублей - штраф по закону "О защите прав потребителей", а также взысканы почтовые расходы и расходы по оплате юридических услуг.

Суд первой инстанции установил, что истец, будучи собственником кошки породы мейн-кун, обратился в специализированный салон для груминга (уход за шерстью) питомца на дому.

"При передаче грумеру и его ассистенту животное было здоровым, при этом предварительно грумеры надели на кошку защитный воротник и замотали лапы строительным скотчем; во время стрижки, длившейся около часа, истец находился в соседней комнате по просьбе работников", - говорится в сообщении суда.

Также было установлено, что после стрижки кошка не смогла опираться на задние лапы, грумер и ассистент сослались на то, что у животного может быть стресс.

"Между тем, в ветеринарной клинике питомцу диагностировали перелом шейки бедренной правой и левой тазовых конечностей, провели операцию по удалению обоих суставов. Животное больше не может опираться на задние лапы", - добавили в суде.

Расходы истца, связанные с восстановительным лечением кошки, составили более 40 тыс. рублей.

Истец обращался к ответчику с требованием о компенсации расходов за некачественно оказанные услуги, но ответчик оставил претензию без удовлетворения.

"Данные фактические обстоятельства подтверждены материалами дела. Ответчик не представил суду доказательств в опровержение доводов истца", - сообщили в суде.

Между тем в соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса РФ и пунктом 1 статьи 14 закона "О защите прав потребителей" вред, причиненный имуществу потребителя, подлежит возмещению в полном объеме.

Суд удовлетворил исковые требования, и решение вступило в законную силу.

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