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Сбой в движении поездов произошел на желтой ветке московского метро

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - На Калининской линии Московского метрополитена в пятницу вечером произошел сбой в движении поездов из-за проверки инфраструктуры, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"Для проверки инфраструктуры на станции "Третьяковская" были временно увеличены интервалы движения поездов на Калининской линии. Таков порядок: при малейшем подозрении мы проверяем все системы, связанные с движением поездов, для обеспечения безопасности перевозок", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящий момент проверка завершена. "Инфраструктура метрополитена работает штатно", - уточнили в пресс-службе, добавив, что движение поездов уже вошло в график.

Между тем, корреспондент "Интерфакса" во время сбоя сообщил, что на востоке Калининской линии объявляли по громкой связи, что поезда следуют с увеличенными интервалами, а в сторону области составы стояли в тоннелях по 5-7 минут. При этом на ряде станций в час пик наблюдалось скопление людей.

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